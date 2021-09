Enea, Corte Conti: approvata la relazione sulla gestione finanziaria 2019

(Teleborsa) - La Sezione del controllo sugli enti dellaha approvato lasul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’(ENEA) per l’esercizio. Le principalidell’Agenzia sono rappresentate dal contributo ordinario dello Stato, pari a circa 141,4 milioni di euro, nonché dai finanziamenti connessi a specifici programmi di ricerca e servizi ad alto contenuto tecnologico. "La gestione 2019 – ha osservato la Corte – si caratterizza sul piano finanziario per una continuità con quella del 2018, per quanto riguarda le entrate, mentre le spese risultano sensibilmente incrementate rispetto al precedente esercizio".L’ha chiuso infatti con unpari a quasi 22,6 milioni di euro, registrando un forte peggioramento rispetto al risultato del precedente esercizio (che ha sfiorato i 51 milioni), dovuto anche al finanziamento per il progetto di ricerca DTT (Divertor Tokamak Test Facility). La Sezione ha rilevato nel 2019 comunque anche unpari a 9,4 milioni di euro, in miglioramento del 34,1 % rispetto al 2018 (esercizio nel quale il disavanzo si era attestato a 14,2 milioni), grazie alle maggiori entrate finanziarie.Ilal 31 dicembre 2019 è di 174,5 milioni di euro, a fronte di un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018 di 195,9 milioni di euro. Il, infine, ammonta a 676,3 milioni di euro con un decremento dell’1,4 % rispetto al 2018 (685,7 milioni di euro), in ragione del disavanzo economico d’esercizio.