Eurozona, l'economia perde smalto: PMI servizi in calo dopo boom post lockdown

(Teleborsa) -con il settore dei servizi che sconta un affievolimento dlela crescita dopo gli esaltanti tassi di espansione registrati alla fine dei lockdown.Ad agosto,nella Zona Euro si è attestato ai, ma vienerispetto ai 59,7 della stima preliminare e del consensus. Nello stesso periodo ilviene indicato in calo ada 60,2 punti e risulta inferiore alle attese (59,5). Anche il PMI manifatturiero, uscito due giorni fa, aveva evidenziato un rallentamento a 61,4 punti Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Eurovede salire il PMI composito a 59,1 punti da 58,6, dopo che il(attese 58,5). In, il PMI composito cala a 55,9 punti, in linea con le attese, da 56,6, mentre quello del terziario si è portato a(atteso 56,4) da 56,8. Lavede calare il PMI composito a 60 punti (sotto i 60,6 stimati) ed il PMI servizi a(consensus 61,5). Infine, laevidenzia un peggioramento del PMI servizi a(sotto le attese di 61,5)., Senior Economist di IHS Markit, ha segnalato che i dati di agosto evidenziano ancorama "il calo rispetto alla precedente stima flash ci mostra un affievolimento del vigore di questa fase". "Oltre alla crescita che perderà inevitabilmente energia, a causa dell’esaurimento di quest, ci sono altrida considerare", afferma l'esperto, indicando la v, la crescenteed i"Per il terzo trimestre si prevede- sottolinea Hayes - e ci troviamo sicuramente sulla buona strada perché l’economia dell’eurozona torni ai livelli pre-pandemici per fine anno, se non prima".