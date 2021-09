IEG, Vicenzaoro: "Spazio alla formazione e all'aggiornamento professionale per operatori settore orafo gioielliero e dell'orologiera"

(Teleborsa) - Dalle tendenze dello stile alle dinamiche del mercato, dall'evoluzione del consumatore all'innovazione, dal digitale agli aspetti più tecnici legati a gemme, macchinari e produzione., la manifestazione internazionale di riferimento per il mondo orafo e gioielliero organizzata danel quartiere fieristico vicentino sarà al centro di qualificati momenti formativi e di approfondimento per gli operatori internazionali del settore.A stimolare e arricchire la riflessione sui trend topic d'attualità – spiega IEG in una nota – tornerannoserie di incontri e brainstorming da 30 minuti sui temi più caldi dell'innovazione digitale dedicati ai dettaglianti del gioiello e dell'orologeria, organizzati in collaborazione conun focus sull'evoluzione del punto vendita alla luce delle nuove abitudini d'acquisto e della spinta alla digitalizzazione sperimentata durante il periodo pandemico.un nuovo ciclo digli incontri con esperti gemmologi provenienti da tutto il mondo organizzati in collaborazione con I.G.I. (Istituto Gemmologico Italiano) animerà il Main Stage della Hall 7, con approfondimenti utili a tutti gli attori della filiera, dal produttore al grossista, al dettagliante.Anche ilcurato con la, l'evento IEG dedicato a tutti i collezionisti, appassionati e curiosi di orologeria e gioielleria vintage, offrirà momenti di formazione.Presenti anche quest'anno i, che rappresenta l'eccellenza lombarda nell'ambito dei servizi formativi nel settore orologiero.