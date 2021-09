Il comparto media dell'Italia in rialzo (+1,42%)

indice media italiano

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 11.426,2 con una performance positiva dell'1,42%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 286, dopo aver avviato la seduta a 285.Tra le medie imprese quotate sul, ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,91%.Tra ledi Milano, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,29%.In primo piano il, che mostra un forte aumento del 2,39%.Composta, che cresce di un modesto +0,97%.