Male Piazza Affari in sintonia con la debolezza degli altri Listini europei

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,09%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,57%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,70%.piccola perdita per, che scambia con un -0,37%, tentenna, che cede lo 0,35%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,08%.Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,64% sul; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,60%, chiudendo a 28.712 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,29%; sulla parità il(+0,06%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,62 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,68 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,56 miliardi.A fronte dei 437 titoli trattati sulla piazza milanese, 260 azioni hanno chiuso in calo, mentre 140 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 37 azioni del listino italiano.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,65%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,95%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,62%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,57%.del FTSE MidCap,(+5,60%),(+5,30%),(+5,29%) e(+3,85%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,19%.Affonda, con un ribasso del 2,07%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,89%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,79%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:03:45: PMI servizi Caixin (preced. 54,9 punti)10:00: PMI composito (atteso 59,5 punti; preced. 60,2 punti)10:00: PMI servizi (atteso 59,7 punti; preced. 59,8 punti)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,8%; preced. 5,4%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 1,8%).