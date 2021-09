Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 35.392 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.537 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In moderato rialzo il(+0,3%); sulla parità l'(+0,05%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,68%) e(-0,59%).Al top tra i(+0,74%),(+0,69%),(+0,55%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,23%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,03%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.(+2,22%),(+1,62%),(+1,60%) e(+1,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,21%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,14%.scende dell'1,91%.Calo deciso per, che segna un -1,88%.