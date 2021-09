Antitrust precisa: nessuna istruttoria su video "Mille"

(Teleborsa) - L'Antitrust smentisce le notizie relative all'avvio di un'istruttoria sul video musicale "Mille" di Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti, tormentone dell'estate sin dal lancio l'11 giugno scorso."In merito alla notizia dell’avvio di un’istruttoria sul video musicale della canzone Mille di Fedez (feat. Achille Lauro e Orietta Berti), riportata da alcune testate giornalistiche - sottolinea una nota - l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunica che al momento non è stato avviato nessun procedimento istruttorio".La precisazione arriva dopo che Codacons aveva parlato dell'avvio di un procedimento per pubblicità occulta a vantaggio della Coca-Cola. A mettere in guardia l'autorità per la concorrenza - secondo l'associazione di tutela dei consumatori - non sarebbe stato il testo musicale, frutto della libera espressione artistica, ma il videoclip della canzone, che non avrebbe rispettato le indicazioni dell'autorità ed informato adeguatamente gli spettatori dell'inserimento di un marchio a scopo commerciale."Nella nostra nota alla stampa non abbiamo mai parlato di istruttoria, ma di una pratica aperta dall’Antitrust che ha portato a richieste di informazioni nei confronti degli interessati", ha ribadito Codacons, indicando anche il numero di pratica (DS2926) ed il responsabile del procedimento (dott.ssa Cavallozzi)."Rispettiamo le precisazioni dell’Antitrust - aggiunge la nota - ma confermiamo l’attenzione dell’Autorità sul videoclip della canzone “Mille”, attraverso l’apertura di una apposita pratica che potrebbe portare in futuro ad una formale istruttoria, nel caso siano confermati i presupposti di una pubblicità occulta alla Coda-Cola in violazione della normativa vigente."