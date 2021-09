Borsa di Tokyo chiude in forte rialzo. Asia ai massimi da 6 settimane

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, mentre gli scambi sono in calo, a causa della chiusura odierna di Wall Street per la festività del lavoro. E proprio i dati sull'occupazione alimentano speranze per il mantenimento degli stimoli da parte della Fed e delle altre banche centrali.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo dell'1,77%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; Bene anche l'indice Topix che avanza dell'1,32%. Più cauta, che si ferma sulla parità (+0,08%).Meglio la performance delle borse cinesi, conche dalle dell'1,10% ein vantaggio del 2,12%. Fa eccezioneche lima lo 0,12%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, leggermente positiva(+0,78%), assieme a(+0,19%), mentre tentennano(-0,66%),(-0,28%) e(-0,20%).In frazionale progresso(+0,25%); poco sotto la parità(-0,04%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,08%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,06%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,11%.Il rendimento dell'tratta 0,04%, mentre il rendimento delè pari 2,84%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,1%; preced. -3,2%)00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. -0,9%)01:50: Partite correnti (atteso 2.300 Mld ¥; preced. 905 Mld ¥)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 9%; preced. 9%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1%).