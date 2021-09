Esprinet, balzo di ricavi e utile nel 1° semestre 2021

Esprinet

(Teleborsa) -- società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions - ha registratopari a 2.236,8 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 22% rispetto al primo semestre 2020. L'è stato pari a 41,7 milioni di euro, in crescita del 74%, e l'pari a 22,1 milioni di euro, in crescita del 187%. La(influenzata da fattori tecnici quali la stagionalità del business e la dinamica dei modelli comportamentali di clienti e fornitori nei diversi periodi dell'anno) è negativa per 104,9 milioni di euro, in flessione rispetto sia al 31 marzo 2021 (negativa per 71,6 milioni di euro) sia al 30 giugno 2020 (positiva per 113,2 milioni di euro)."Questa crescita è il risultato tangibile della bontà della strategia e della sua esecuzione, frutto dellain ambito Advanced Solutions", ha commentato il CEO Alessandro Cattani. "Nel medio termine, più che sull'ulteriore ottimizzazione del ciclo del capitale circolante insisteremo sull’aumento della profittabilità, concentrando gli investimenti sulle linee di prodotto a maggior margine e accelerando il processo di", ha aggiunto.Cattani ha anche spiegato perché la società ha deciso di non rivedere al rialzo laper il resto dell'anno: "Alla luce della difficoltà di stima degli impatti di tali fenomeni sui volumi, in larga misura previsti nel budget del gruppo, e pur in presenza di una dinamica di marginalità percentuale molto positiva, preferiamo al momento non alzare ulteriormente le stime di redditività per l'esercizio 2021 riconfermando un EBITDA Adjusted superiore agli 80 milioni di euro in attesa di".