Il comparto beni industriali a Milano marcia in positivo (+1,07%)

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 42.353,9 con un incremento di 452,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 1.183, dopo aver avviato la seduta a 1.174.Tra le azioni italiane adell'indice beni industriali, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,36%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,42%.In luce, con un ampio progresso dell'1,42%.Tra le medie imprese quotate sul, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,79%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,02%.Tra ledi Piazza Affari, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,60%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,20%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,98%.