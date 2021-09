L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata mercoledì scorso (+0,92%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

listino principale

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Sesa

bassa capitalizzazione

Eurotech

TAS

Sabaf

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 152.852,86 per portarsi a quota 152.279,67, con un guadagno di 1.394,81 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha terminato gli scambi a 979,61, dopo aver avviato la seduta a 981,34.Nel, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,86%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 3,06%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,10%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,78% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,41%.