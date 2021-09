Seduta moderatamente positiva in Piazza Affari

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. I volumi sono comunque contenuti, visto che i mercati americani sono chiusi per il "Labour Day". A spingere al rialzo le Borse europee sono le maggiori chance di una prolungata politica monetaria accomodante negli Stati Uniti e il fatto che gli ordini all'industria tedesca hanno segnato una crescita inattesa a luglio. Intanto, il morale degli investitori nella zona euro (indice Sentix) è scivolato ulteriormente a settembre.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,187. L'è sostanzialmente stabile su 1.824,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,53%.Aumenta di poco lo, che si porta a +107 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,71%.avanza dello 0,68%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,65%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,74%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 26.216 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 28.871 punti.Leggermente positivo il(+0,29%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,26%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,39%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,41%.In luce, con un ampio progresso dell'1,39%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,34%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,18%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.Tra i(+2,72%),(+2,50%),(+2,26%) e(+2,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,99%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,89%.Affonda, con un ribasso del 2,41%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,78%.