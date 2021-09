Seduta moderatamente positiva per l'indice del settore telecomunicazioni (+0,56%), giornata euforica per Giglio Group

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

bassa capitalizzazione

Giglio Group

Tiscali

Retelit

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti il, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l', che mostra un progresso moderato.Ilha aperto a 10.251,2, in aumento dello 0,56%, mentre l'mostra un vantaggio similare dello 0,40% a 299.Tra ledi Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,87%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,26%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,95%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,68%.