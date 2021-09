Andamento in rosso per l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scontano una serie di incertezze e dati macro deludenti, come quello delloL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,187. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,51%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 68,95 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +106 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,73%.sottotonoche mostra un calo dello 0,30%, deboleche si adagia poco sotto i livelli della vigilia, sottotono(-0,16%). Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,33%.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,2%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,51%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,42%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,18%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,02%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%.Tra i(+2,01%),(+1,70%),(+1,36%) e(+1,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,05%.Sensibili perdite per, in calo del 2,33%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,36%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.