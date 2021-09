Andamento negativo per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (-0,72%)

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

grande capitalizzazione

Leonardo

Ftse MidCap

Salcef Group

CIR

GVS

Fiera Milano

Prima Industrie

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha chiuso la giornata a quota 42.835,1, in diminuzione dello 0,72%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 1.185, dopo che ha esordito a 1.184.Tra le azioni italiane adell'indice beni industriali, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,55%.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,83%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,31%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,28%.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,20%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,89% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.