BG Art Talent, le opere di Rosa Barba e Lara Favaretto entrano nella collezione di Banca Generali

(Teleborsa) - Dopo un anno di chiusura causato dalla pandemiasostiene la ripartenza del mondo dell'arte e della cultura. Lunedi` 13 settembre 2021, in concomitanza con l'inizio di. Selezionate danell'ambito del, le due opere saranno esposte all'interno di, lo spazio multimediale di via Achille Mauri a Milano."Lara Favaretto e Rosa Barba – commenta– sono due tra le artiste italiane piu` riconosciute a livello internazionale. La loro partecipazione al progetto BG Art Talent e` testimonianza del percorso fatto in questi tre anni per promuovere le voci piu` influenti, tra quelle delle giovani generazioni, della produzione artistica contemporanea Italia".e` un. "L'opera – spiega Banca Generali in una nota – e` il frutto di un atto performativo realizzato attraverso la 'Language Infinity Sphere', una sfera che l'artista muove con un tocco unico e ripetitivo al fine di creare un testo frammentato che si fissa sulla tela. Il lavoro rappresenta la ribellione dell'io contro la rarefazione che sempre piu` caratterizza il linguaggio contemporaneo, con le relazioni mediate dai social e dal digitale".e` invece unanel 2014. "Al fine di esplorare il potenziale espressivo e la duplice natura, solida e malleabile, del cemento, Favaretto – si legge nella nota – lo perfora quando e` ancora fresco e gli imprime lo stampo di altri oggetti. In questo modo, l'artista congela la propria azione e i propri stati d'animo. Sulla superficie non piu` liscia dei blocchi, che induriscono gradualmente, affiora la transitorieta` dell'esercizio artistico che restano impressi nella materia e nei titoli che raccontano l’azione a cui sono stati assoggettati i blocchi"."Siamo felici di aprire le porte del nostro BG Training & Innovation Hub consentendo al pubblico di ammirare le opere di Favaretto e Barba, che entrano cosi` nella collezione sviluppata con De Bellis in BG Art Talent – sottolinea–. I lavori di Rosa e Lara ci portano a riflettere sull'evoluzione del linguaggio e della socialita`, due elementi peculiari dell'umanita` che la pandemia ha messo a dura prova. L'augurio e` che iniziative come questa possano stimolare spunti di riflessione e rappresentino la base per una forte ripartenza dopo un anno e mezzo fortemente negativo".Con questa esposizione, si chiude ilche Banca Generali ha sviluppato in collaborazione con De Bellis. Lanciato a fine 2018, BG Art Talent si e` proposto come iniziativa finalizzata a valorizzare la creativita` italiana nelle sue varie espressioni artistiche, con particolare attenzione alle proposte piu` innovative tra gli artisti contemporanei. Nei tre anni di progetto, Banca Generali e De Bellis hanno portato all'attenzione del grande pubblico le opere di artisti italiani del calibro di