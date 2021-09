Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. La seduta odierna delle Borse europee è priva di grandi spunti, mentre sui mercati c'è attesa per la riapertura di Wall Street dopo la chiusura per festività di ieri.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,187. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.809,8 dollari l'oncia, in calo dello 0,72%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,62%.Avanza di poco lo, che si porta a +107 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,75%.resta vicino alla parità(-0,15%), piccola perdita per, che scambia con un -0,21%, e piatta, che tiene la parità.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,62%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 28.749 punti.In lieve ribasso il(-0,45%); sulla stessa linea, in frazionale calo il(-0,56%).di Piazza Affari, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,84%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,62%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,53%.Calo deciso per, che segna un -1,44%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,36%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,33%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,61%),(+1,52%),(+1,36%) e(+1,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,93%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,80%.In caduta libera, che affonda del 2,75%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,21 punti percentuali.