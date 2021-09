Brillante il listino di Tokyo. Asia positiva con dati export Cina

Nikkei 225

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono una seduta nel complesso positiva, sostenute dalla speranza di prosecuzione di una politica espansiva della Fed e dai robusti dati cinesi sull'export (+25%).Giornata di guadagni per la Borsa di, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,96%, proseguendo la serie di sette rialzi consecutivi iniziata a fine agosto; sulla stessa linea l'indice Topix che guadagna l'1,3%. Poco sotto la parità(-0,62%).Bene le borse cinesi, conin vantaggio dell'1% eche avanza dello 0,61%. Più incerta la piazza di Taiwan che ha accusato un calo dello 0,21%.Fra le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, buona prestazione per(+0,78%) e(+0,41%, mentre appaiono piatteLeggermente negativo(-0,29%); sulla parità(-0,09%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,04%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,06%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,08%.Il rendimento per l'è pari 0,05%, mentre il rendimento deltratta 2,84%.