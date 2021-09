Calo per l'indice media italiano (-0,71%)

comparto media dell'Italia

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 11.399,2, in calo dello 0,71% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 287, dopo aver avviato la seduta a 289.Tra leitaliane, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,38%.Sensibili perdite per il, in calo del 2,36%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,41%.