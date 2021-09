Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

beni industriali

utilities

beni di consumo per l'ufficio

Walt Disney

Apple

Visa

American Express

3M

Amgen

Merck

Boeing

Wynn Resorts

Netflix

Moderna

Tesla Motors

Bed Bath & Beyond

Activision Blizzard

Vertex Pharmaceuticals

Lam Research

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta, con ilche lima lo 0,49%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.528 punti. In moderato rialzo il(+0,27%); senza direzione l'(+0,12%).Le preoccupazioni per il- a causa dell'aumento dei contagi provocato dalla variante Delta - oscurano le speranze che la Federal Reserve mantenga la sua politica accomodante più a lungo dopo i dati deludenti di agosto del mercato del lavoro USA.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,54%) e(+0,50%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,36%),(-0,88%) e(-0,75%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,94%),(+1,74%),(+0,64%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,66%.Sensibili perdite per, in calo del 2,18%.Calo deciso per, che segna un -1,84%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,71%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,09%),(+3,47%),(+3,46%) e(+2,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,88%.In apnea, che arretra del 2,80%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,73%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,60%.