Energia, sul tavolo del governo riforma degli oneri di sistema in bolletta

(Teleborsa) - Un intervento a lungo termine sugli, quelli che ogni bimestre gonfiano le voci in bolletta, ma che poco hanno a che fare con i consumi effettivi, perché destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico. Questa l'ipotesi a cui stanno lavorando ile l'per ridurre il costo delle bollette elettriche, spinto al rialzo dal caro materie prime.Laarrivata a pesare negli ultimi sei anni fino a un quarto della spesa totale sostenuta dagli utenti finali raggiungendo nel 2020 la cifra diUna prima norma quadro potrebbe rientrare già nelma il lavoro è ancora da mettere a punto. Gli oneri vanno dal bonus elettrico alla copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo, fino agli incentivi alle rinnovabili ma – secondo quanto confermano all'Ansa fonti al lavoro sul tema – quelli che potrebbero probabilmente essere estrapolati dalla bolletta riguardano però in particolare ie lecosì come suggerito dalla stessa Arera. Secondo l'"alla copertura di tali oneri si può provvedere mediante trasferimenti dal bilancio dello Stato".NelUn'impennata che avrebbe raggiunto il 20% se non fosse stata calmierata dal governo con un provvedimento d'urgenza. Con ilapprovato lo scorso primo luglio il governo aveva già previsto di destinareper il prossimo trimestre, utilizzando parte di quanto ricavato dalle aste del mercato europeo dei permessi di emissione di CO2 (Ets). "Anche per l’Italia – spiega l'Arera in una nota – il forte aumento delle quotazioni delle materie prime, in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti la pandemia, nonché la decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della bolletta dell’elettricità, se il governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre".Come già accaduto agli inizi di luglio il governo potrebbe nuovamente far ricorso alleper calmierare la prossima stangata in bolletta.Le aste hanno generato in questi mesi un forte surplus e una delle ipotesi allo studio nell'immediato è anche quella di dedicare ancora l'avanzo alla riduzione degli oneri per gli ultimi tre mesi dell'anno, rendendo poi il passaggio strutturale. Gli aumenti delle materie prime, a partire dal gas, sono stati generalizzati sui mercati internazionali e la questione non riguarda solo l'Italia. Solo pochi giorni fa il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato la volontà di intervenire affinché a fine 2021 il costo della bolletta della luce per i cittadini sia simile a quello del 2018.