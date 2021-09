Ferrari, operatività su azioni proprie

Ferrari

Ferrari

(Teleborsa) -ha comunicato di averesule sul, nell’ambito della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie, dal 30 agosto al 3 settembre 2021, un totale dial prezzo medio unitario di 184,1858 euro, per unpari aDall’annuncio della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie dell’11 marzo 2021 fino al 3 settembre 2021 il corrispettivo totale investito è stato:• 102.487.991,06 euro per n. 596.247 azioni ordinarie acquistate sul MTA• 25.422.611,83 USD (21.290.641,23 euro) per n. 122.323 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 3 settembre 2021 Ferrari deteneva pertanto 9.631.081 azioni proprie ordinarie pari al 3,74% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.Dall'1 gennaio 2019 al 3 settembre 2021 il cavallino rampante di Maranello ha riacquistato un totale di 4.445.755 azioni proprie sul MTA e NYSE per un corrispettivo totale di 627.200.865,45 euro.Nel frattempo, a Milano, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente perche si posiziona a 186,7 euro.