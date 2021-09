Finecobank, raccolta netta agosto sale a 587 milioni

Finecobank

(Teleborsa) -ha chiuso il mese di agosto con una, in aumento rispetto ai 377 milioni di un anno fa. L’asset mix vede un notevole miglioramento della componente gestita a 375 milioni da 81 milioni di agosto 2020, nonostante l’usuale stagionalità del mese, mentre la componente amministrata si è attestata a -77 milioni e la diretta a 289 milioni.I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di agosto a circa 15 milioni rispetto ai 14 milioni di un anno fa, in linea con i periodi precedenti e con un impatto quindi ridotto della stagionalità legata al mese estivo: il confronto con la media dei ricavi tra il 2017 e il 2019 mostra una crescita intorno al 33%, grazie all’ampliamento della base di clienti attivi e alla continua innovazione dell’offerta. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa € 145 milioni (-11% a/a)