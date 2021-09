Future USA poco mossi aspettando l'Opening Bell

Boeing

Ryanair

(Teleborsa) - Dopo un weekend lungo (ieri la Borsa era chiusa per il Labor Day), l'andamento dei future USA segnala che oggi. I principali indici hanno limato i massimi storici nella seduta di venerdì dopo i dati deludenti sull'occupazione ad agosto. Tra i titoli sotto osservazione c'è, dopo che ha fermato le trattative per un nuovo ordine di 737 MAX 10.Il contratto sulguadagna lo 0,12% a 35.410 punti, mentre quello sulloè in rialzo dello 0,08% a 4.539 punti. Il derivato sulsegna un +0,03% a 15.656 punti.Sul fronte, oggi non è atteso nessun dato, mentre domani verranno diffuse le richieste settimanali di mutui agli istituti di credito.