Green Pass, Giovannini: estensione su trasporto pubblico locale non è possibile

(Teleborsa) - Il ministro delle Instrastrutture e della mobilità sostenibili,, ha dichiarato che non è possibile prevedere l'estensione delal. "Semplicemente perché sul piano organizzativo non sarebbe gestibile", ha affermato il ministro intervenendo a Agorà su Rai 3 sottolineando che tuttavia è previsto un calo del 20% sulla domanda a riflesso di coloro che preferiranno usare ile quelli che continueranno con il lavoro da remoto o smart. "L'introduzione del Green Pass su treni a lunga percorrenza, aerei e navi ha funzionato molto bene. Sul trasporto pubblico locale abbiamo ritenuto, assieme alle Regioni, di non introdurlo" – ha aggiunto – "sarebbe difficile fare i controlli".Giovannini ha però garantito che sono state rafforzate le regole didei mezzi e la, "ma soprattuto abbiamo messo oltre 600 milioni per potenziare i mezzi pubblici": "stiamo ricevendo i, ci sono potenziamenti. Le regioni stanno investendo", ha assicurato: "c'è una grande differenza rispetto all'anno scorso". Il ministro ha anche ricordato che oggi sarà inviata ai presidenti di Camera e Senato anche la proposta didel tpl elaborata dallaNella stessa occasione il ministro ha parlato del: "sta per partire uno, approfondito e complesso". "Valuteremo tutti insieme che cosa dobbiamo fare. Ma nel frattempo, nel breve termine, in attesa della scelta abbiamo messo mezzo miliardo per migliorare l'attraversamento dinamico, con navi più lunghe, green, e treni più corti e dall'anno prossimo sarà possibile migliorare di un'ora il tempo di trasbordo dei treni", ha aggiunto. Infine, il ministro Giovannini ha espresso la propria posizione sul: "quando ero ministro del Lavoro abbiamo introdotto l'idea di un reddito minimo. La cosa importante è che ci sia uno strumento per difendere i più poveri", ha detto sottolineando la necessità di mettere a punto e migliorare il RdC.