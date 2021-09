Green Pass, niente fiducia dopo ritiro di tutti gli emendamenti

(Teleborsa) -all'esame dell'Aula della Camera, poiché, inclusa la Lega, hannopresentati.Il nodo del Decreto era rappresentato da una serie di votazioni a scrutinio segreto, fra cui la, contrastata da Pd e M5S, diora previsto sino a 12 anni. Frattanto, l'esecutivo non ha fatto mistero della volontà di, come confermato ieri dal Ministro della Salute Roberto Speranza."Sulla base di quante nostre proposte saranno accolte valuteremo di conseguenza", ha affermato il leader leghista il leader leghista Matteo Salvini, parlando del ritiro degli emendamenti ed assicurando "non è mai i stata in discussione la nostra fiducia al governo e a Draghi"."Noi abbiamo dimostrato buona volontà ritirando tutti gli emendamenti e trasformandoli in ordine del giorno. - ha ribadito - E' chiaro che, se ci bocciano le proposte, voteremo di conseguenza".