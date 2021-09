IEG, VO’ Clock: l'orologeria contemporanea a Vicenzaoro September 2021 con 23 marchi indipendenti

(Teleborsa) -presenta, l'appuntamento B2B interamente dedicato all'alta orologeria contemporanea, in seno ail salone internazionale del gioiello, in fieraVO' Clock – spiega IEG in una nota – ospiteràcon novità e anteprime di collezioni e modelli per i buyers nazionali e internazionali. Tra gli espositori:VO' Clock – si legge nella nota – nasce dalla volontà di IEG di valorizzare l'expertise tecnica, il design e l'innovazione dei segnatempo del momento, offrendogli un palcoscenico dedicato ed esclusivo. L'obiettivo è facilitare e creare sinergie commerciali durature con la distribuzione internazionale dei marchi della gioielleria presente all'appuntamento più atteso in Europa. VOS implementa la propria community dedicata all’orologeria contemporanea con una selezione di marchi ultra contemporanei di manifattura artigianale e di design, e ultimi modelli tecnologici, espressione del nuovo concetto di tempo. Si arricchisce così la prospettiva di valorizzazione dei segnatempo firmata IEG. VO' Clock si aggiunge infatti anel foyer del primo piano del quartiere fieristico vicentino, cui prenderanno parte i quattro più importanti dealers e personalità di spicco del settore.Un palinsesto di convegni, workshop e incontri completa l'offerta di IEG con eventi esclusivi tra cui quello conche ha annunciato un'innovazione rivoluzionaria per la meccanica dei segnatempo.