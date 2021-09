Innovatec, da progetto House Verde portafoglio contratti definitivi di 64 milioni

Innovatec

(Teleborsa) -, quotata sul mercato AIM Italia e attiva nel settore Clean Tech, ha comunicato che a seguito del lancio del Progetto HOUSE VERDE (comunicato al mercato il 23 giugno 2020), la controllata Innovatec Power ha raggiunto undefinitivi inerenti alla riqualificazione energetica sostenibile immobiliare grazie all'ecobonus 110% di. Questo dato è superiore all'obiettivo dichiarato di 50 milioni di euro in termini di contratti definitivi per l'esercizio 2021.Il portafoglio delle, ulteriori rispetto alle iniziative già contrattualizzate, ammonta a 38 milioni di euro, mentre la restante quota fino agli 115 milioni di euro comunicati il 4 maggio è attualmente ancora in fase di contratto preliminare, in attesa di ricevere la necessaria documentazione alla conversione in definitivo. Sulla base dello stato di avanzamento attuale dei cantieri, la società stima la(a seconda della data di avvio e della complessità dei lavori da eseguire) negli esercizi2021/2022.