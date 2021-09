Intesa Sanpaolo sostiene progetti economia circolare di SACMI con Garanzia Green SACE

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha erogato undel valore di 40 milioni di euro, leader mondiale nella fornitura di macchine e impianti per ceramica, packaging, food&beverage, tecnologie e materiali avanzati. Le risorse serviranno a finanziare l'innovazione ed il miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi, facendo anche uso di strumenti di circolarità, e per questo motivo il finanziamento èdell’importo.L’operazione, conclusa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo guidata da Paolo Micillo, si concretizza di unacaratterizzata da un meccanismo diin ambito di circular economy, attraverso strumenti che favoriscono l'efficienza energetica, il recupero materiali di scarto o l’utilizzo di materiali compostabili, il contenimento delle emissioni inquinanti.Gli interventi finanziati, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientrano negli obiettivi del Green New Deal e per questo godono della "garanzia green" di SACE."Il finanziamento si colloca, rafforzandola, all’interno della precisa strategia del Gruppo di continuo miglioramento del profilo ambientale della propria offerta globale in risposta ad una domanda sempre più sensibile e conferma il forte impegno dell’azienda verso la sostenibilità e le tematiche ESG", sottolinea, Presidente di SACMI."L’operazione con SACMI conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo per ridefinire le strategie d'impresa in chiave innovativa e sostenibile, assicurando il supporto finanziario per gli investimenti a sostegno del ridisegno del sistema industriale", dichiara, Responsabile Global Corporate della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, aggiungendo "la Banca conclude così un’ulteriore operazione a valere sul plafond dedicato alla Circular Economy".“Con questa operazione prosegue il nostro impegno costante a supporto della transizione ecologica del Paese. In linea con gli obiettivi del Green New Deal italiano, SACE è lieta di continuare a sostenere un’eccellenza come SACMI", sottolinea, Chief Mid Market Officer di SACE, aggiungendo che "l’operazione arricchisce ulteriormente la storica relazione tra SACE e il Gruppo SACMI, che si è consolidata nel tempo, non solo supportando la crescita sui mercati esteri, ma trovando le soluzioni più competitive anche per le esigenze di finanza strutturata, di cui l’operazione green è un’ulteriore conferma della importante partnership".