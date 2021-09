Ristorazione, FIPE: bene estate, ma ripresa piena nel 2023

(Teleborsa) - "I dati diffusi daconfermano che la ristorazione è stato tra i settori più colpiti dagli effetti della pandemia e dalle misure restrittive: ad aprile 2021, l’80% delle famiglie italiane dichiara di aver ridotto i suoi consumi in bar e ristoranti rispetto al periodo pre pandemia.deciso, balzo in avanti con i ricavi del settore in crescita di 1,2 miliardi nel solo mese di agosto. Se il quadro sanitario evolverà positivamente, con il progredire della campagna vaccinale non solo a livello nazionale ma anche internazionale,Così l’Ufficio Studi di, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi, commenta e integra i dati diffusi oggi da Bankitalia."A determinare un ulteriore ritardo nel ritorno dei fatturati del comparto ai livelli pre covid - si legge - lainternazionale: i 6 miliardi di euro garantiti ogni agosto dai visitatori provenienti dagli Stati Uniti, dall’Asia e dagli altri Paesi europei fino al 2019, infatti, sono stati compensati solo in parte nel corso dell’estate".