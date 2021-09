Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

Visa

American Express

Merck

Amgen

3M

Baidu

Tesla Motors

Netflix

Tripadvisor

Bed Bath & Beyond

Gilead Sciences

Lam Research

Moderna

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 35.308 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.531 punti. Sulla parità il(+0,08%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(+0,02%).Le preoccupazioni per il- a causa dell'aumento dei contagi provocato dalla variante Delta - oscurano le speranze che la Federal Reserve mantenga la sua politica accomodante più a lungo dopo i dati deludenti di agosto del mercato del lavoro USA.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,54%) e(-0,47%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,70%.Calo deciso per, che segna un -1,09%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,99%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.(+3,05%),(+1,33%),(+1,09%) e(+0,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,29%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,71%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,30%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 335K unità; preced. 340K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -7,17 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 1%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,2%; preced. 7,8%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,2%).