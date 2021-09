Asia chiude cauta. Tokyo corre grazie al PIL

Nikkei 225

(Teleborsa) -, risentendo di una generalizzata avversione al rischio e scendendo poco sotto i massimi raggiunti nei giorni scorsi. L'ottimo dato del PIL giapponese alimenta la buona performance della Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,82% e sul Topix dello 0,54%. Non fa bene la piazza diche cede lo 0,92%.Pressoché ingessate le borse cinesi, conche segna un +0,03% eche lima lo 0,08%. Peggio la piazza di taiwan che lascia sul terreno lo 0,91%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, appare leggermente negativa(-0,11%), assieme a(-0,97%),(-0,92%),(-0,35%) e(-0,14%).Senza direzione(-0,03%); in lieve ribasso(-0,24%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,08%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,01%.Il rendimento dell'scambia 0,04%, mentre il rendimento per ilè pari 2,86%.