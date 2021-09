FILA sotto pressione in Borsa. VEI capital cede 2,5 milioni di azioni

FILA

(Teleborsa) -(VEI Capital) ha chiuso con successo la procedura di, pari all'intera quota del 5,9% del capitale detenuta.Le azioni sono state vendute ad investitori istituzionali ad un, per undi euro. Il regolamento dell’operazione è previsto in data 10 settembre 2021.Mediobanca – Banca di Credito Finanziario ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell’Operazione.Le azioni FILA, che ieri avevano chiuso a 10,92 euro, non stanno facendo bene oggi in borsa dove registrano un decremento del 2,93% a 10,6 euro. L'esame di breve periodo di FILA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,77 Euro e primo supporto individuato a 10,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,27.