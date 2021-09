Miscusi sbarca a Londra dopo round di investimento da 20 milioni

(Teleborsa) - miscusi, brand italiano di pasta, ha annunciato l'apertura di un, a Londra. Il locale, di circa 400 mq, potrà ospitare sino a 163 coperti tra interno, dehor e una scenografica terrazza al primo piano. Situato nella centralissima Covent Garden, quello londinese è il primo ristorante fuori dall'Italia per la società nata nel 2017. In tre anni miscusi ha aperto 12 ristoranti in 6 città italiane, continuando ad attrarre nuovi investitori.La società ha infatti recentemente chiuso unguidato da MIP, il fondo di venture capital di cui Angelo Moratti è anchor investor, con il sostegno del fondo americano Kitchen Fund, già investitore di numerose realtà food internazionali di successo."È da quando abbiamo aperto il primo locale a Milano nel 2017 che vogliamo portare miscusi nel mondo - ha dettodi miscusi - Dopo 4 anni, una dozzina di ristoranti in una manciata di città Italiane e milioni di clienti soddisfatti, siamo pronti a parlare inglese! Londra è la prima città internazionale dove porteremo prodotto, persone e stile. Londra è anche la città dove ho iniziato a lavorare a 18 anni, nella ristorazione. Competitiva, costosa e complicata (vedi brexit), mache accelererà la diffusione della nostra missione".