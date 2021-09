Pirelli ringrazia HSBC: giudizio migliora a Buy

Pirelli

(Teleborsa) -si conferma in lieve ribasso in Borsa con una flessione dello 0,43%. Il titolo beneficia della promozione di HSBC a Buy dal precedente Hold, con TP indicato a 6,3 euro.La società ha annunciato ieri le dimissioni del Cfo Francesco Tanzi e la nomina del sostituto in occasione del CdA in programma il prossimo 11 novembre.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 5,201 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 5,335, mentre il primo supporto è stimato a 5,067.