USA, nuovo record per le offerte di posti di lavoro a luglio

(Teleborsa) - Aumenta ancora e registra un altro record - contro attese per un calo -. È quanto rilevato dal Report JOLTS dell'U.S. Bureau of Labor Statistics americano, che misura le posizioni di lavoro aperte (Job Openings) e le ricerche di personale avviate (recruitment).A luglio, ledai 10,185 milioni di fine giugno (dato rivisto da un preliminare di 10.073), confermando la crescita del mercato occupazionale. Il dato rappresenta un nuovo massimo storico ed è superiore alle attese degli analisti, che erano per un calo contenuto a 10,000 milioni di unità. Lesono rimaste pressoché stabili a quota 6,7 milioni. Ilè salito marginalmente all'1%.Le posizioni aperte sono aumentate in diversi settori, con i maggiori incrementi nell'(+294.000);(+116.000) e servizi di alloggio e ristorazione (+115.000). Le assunzioni sono diminuite nel commercio al dettaglio (-277.000), nella produzione di beni durevoli (-41.000) e nei servizi educativi (-23.000). I maggiori incrementi nelle assunzioni sono stati nell'(+33.000) e nel governo federale (+21.000).