Vodafone, per Altroconsumo la GigaNetwork è la migliore rete in Italia

(Teleborsa) - Secondo un'indagine diladisi conferma la rete migliore in Italia. Vodafone si è infatti posizionata al primo posto della classifica basata sulla velocità di download e upload, qualità della visione di un video e qualità di navigazione sui siti web, ovvero i quattro parametri che l’appdi Altroconsumo ha tenuto in considerazione e messo assieme per assegnare la classifica della qualità della rete mobile in Italia. Parametri rilevati direttamente dagli utenti con test fatti tramite la app stessa nel periodo che va da luglio 2020 a giugno 2021.Da luglio 2020 alla prima metà del 2021, l'app CheBanda di Altroconsumo è stata utilizzata da quasi: per ilsi è raggiunto un totale di 85mila test, con una media di quasi quattro a testa. I dati sono stati pubblicati sulla rivista Inchieste di settembre 2021 e sono il risultato complessivo del periodo che va da luglio 2020 a giugno 2021.