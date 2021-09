Alitalia, FT: prestito da 900 milioni violò regole aiuti di Stato

(Teleborsa) - L'Antitrust dell'Unione europea chiederà al Governo italiano di recuperare dalla vecchia Alitalia iin quanto considerati aiuti diA lanciare l'indiscrezione - che piomba mentre si consuma lo strappo tra azienda e sindacati sul passaggio di lavoratori da Alitalia a Ita - il Financial Times secondo il qualeconcedendo prestiti per il salvataggio di Alitalia nelIl diritto dell'Unione europea vieta, infatti, a uno Stato membro di concedere a un'azienda un sostegno finanziario che le dia un vantaggio rispetto ai suoi rivali.Ieri, intanto, l'azienda ha riconosciuto in una nota l'impossibilità di giungere ad un'intesa con le parti sociali confermando il piano di assunzione dimentre i sindacati hanno chiesto l'intervento del Governo e annunciato per questa mattina nuove assemblee dei lavoratori Alitalia. Ieri, un corteo di auto di lavoratori della storica compagnia aerea ha bloccato laprocedendo a passo d'uomo in direzione dell'Eur, sotto la sede di Ita dove la polizia ha presidiato gli ingressi della nuova azienda in assetto anti-sommossa con scudi e manganelli.