Bill Gates assume il controllo della catena del lusso Four Seasons

(Teleborsa) - Cascade Investment - società d'investimento controllata da Bill Gates - ha stipulato un accordo con la catena di hotel di lusso Four Seasons Hotels and Resorts per. La holding acquisterà metà dell'attuale quota del 47,5% di proprietà di Kingdom Holding Company (società d'investimento che fa capo al principe miliardario saudita Alwaleed bin Talal) per 2,21 miliardi di dollari. L'operazione dà a Four Seasons unaNonostante l'impatto della pandemia sul settore, Bill Gates. "L'aumento dell'investimento di Cascade riflette la sua forte convinzione ed entusiasmo per il marchio iconico Four Seasons - si legge in una nota - Insieme ai suoi partner di investimento di lunga data, Cascade riafferma il suo sostegno alla visione e alla cultura unica che distingueranno ulteriormente Four Seasons come una delle aziende leader nel settore del lusso".Four Seasons - che ha lasciato la Borsa nel 2007 - ad oggi gestiscee 46 proprietà residenziali in 47 Paesi. Altri 50 progetti sono in varie fasi di sviluppo. L'operazione annunciata oggi dovrebbe concludersi nel gennaio 2022, in attesa delle approvazioni normative e del soddisfacimento di altre condizioni di chiusura consuete.