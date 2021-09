Cembre, ricavi e utile sopra livelli pre-pandemia nel 1° semestre

Cembre

(Teleborsa) - Il CdA di- società quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nella produzione di connettori elettrici e di utensili per la loro installazione - ha approvato la relazione relativa al primo semestre del 2021. Idelle vendite sono risultati pari a 84,5 milioni di euro, in crescita del 30,8% rispetto al primo semestre 2020 e del 10% rispetto a quelli registrati nel primo semestre 2019. Le vendite in Italia, pari a 36,4 milioni di euro, sono aumentate del 43,2%, mentre quelle estere, pari a 48,2 milioni di euro, sono salite del 22,7%.L'è stato pari a 25,2 milioni di euro (29,8% dei ricavi delle vendite), in aumento del 61,9% rispetto a quello del primo semestre 2020. L'di periodo ha raggiunto i 14,7 milioni di euro, in aumento del 92,8%, rispetto ai 7,6 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno.Laconsolidata, passata da un saldo positivo di 8,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 ad un valore positivo di 1,3 milioni di euro al 30 giugno 2021, sconta gli effetti del pagamento di dividendi per 15 milioni di euro da parte della capogruppo e investimenti in immobilizzazioni per 5,3 milioni di euro, sottolinea Cembre."I ricavi progressivi consolidati alla fine di agosto 2021 evidenziano una crescita del 25,5% rispetto ai primi otto mesi dell'esercizio 2020 ed anche un miglioramento del 10,1% rispetto all'analogo periodo del 2019 - ha dichiarato il- Prevediamo un fatturato consolidato dell'esercizio 2021 in crescita ed il conseguimento di un positivo risultato economico".Dopo la pubblicazione della semestrale, ha spiccato il volo il titolo, che si attesta a 27,8, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 28,17 e successiva a quota 29,27. Supporto a 27,07.