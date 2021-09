Confcommercio, Bruni: "Impatto Covid drammatico ma si vedono segnali di ripresa"

(Teleborsa) - "L'impatto del Covid è stato drammatico come per il resto dell'economia del nostro Paese e del nostro Pianeta. Per quanto riguarda il welfare è da sottolineare come anche durante questo periodo di crisi epidemiologica le aziende abbiano risposto in modo eccellente mostrando attenzione alla prevenzione e alla vigilanza sanitaria. Questo evidenzia la consapevolezza che assicurare il benessere di collaboratori e dipendenti significa aumentare la competitività delle aziende, in maniera particolare di quelle imprese del settore dell'artigianato che contano pochi addetti come struttura aziendale. Quindi migliorare le condizioni dei vita dei lavoratori attraverso degli interventi di welfare rivolti ai dipendenti e alle loro famiglie significa investire sulla produttività della propria azienda". È quanto afferma, in occasione della presentazione del Welfare Index PMI 2021 sullo stato del welfare nelle piccole e medie imprese italiane "Assolutamente sì, grazie anche ad alcuni interventi del Governo. Penso, ad esempio, a misure come il Superbonus 110% che ha mosso molto le ristrutturazioni edilizia, riattivando altresì il settore dell'impiantistica e dei serramenti creando grosse opportunità di lavoro. L'unica preoccupazione è che si tratta di una misura a termine quindi le aziende non hanno avuto il tempo di organizzarsi. Ci auguriamo che il Governo possa programmare tali incentivi con un lasso di tempo più lungo".