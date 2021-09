Covid, Aifa: via libera alla terza dose, priorità a immunodepressi e trapiantati

(Teleborsa) - Via libera allaper la vaccinazionedall'(Aifa). Secondo quanto ha riportato ANSA, infatti, sarebbe pronto ildell'Aifa.sarà data, in una prima fase, ai soggetti immunodepressi, trapiantati, grandi anziani, ospiti delle Rsa e sanitari a maggiore rischio (ad esempio se in attività nei reparti Covid). Per i richiami la scelta ricadrebbe sui vaccini a mRna, ovvero i vaccini. La terza dose di richiamo del vaccino anti-Covid dovrebbe essere somministrata, secondo quanto si apprende, "almeno dopo 28 giorni" dalla seconda dose per quanto riguarda i soggetti immunodepressi e trapiantati, "almeno dopo sei mesi" per le altre categorie indicate.Sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia coneffettuati (ieri ne erano stati effettuati 301.980). Stabile il rapporto positivi/tamponi a 1,9% (ieri 2%). Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 129.766 morti da inizio pandemia. Stabile anche il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 6 in meno, 558 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 5 in meno rispetto a ieri (sono 4.230 in totale).