EasyJet respinge offerta acquisto e lancia aumento capitale da 1,2 miliardi

easyJet

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di- compagnia aerea a basso costo britannica - ha recentemente. La proposta era per un'operazione all-share "a basso premio e altamente condizionale" che, a giudizio del board, sostanzialmente sottovalutava la società. Lo ha svelato lo stesso vettore aereo, annunciando contestualmente che intende raccogliereche servirà a finanziare la sua ripresa dopo la pandemia."L'aumento di capitale annunciato oggi non solo rafforza il nostro bilancio consentendoci di accelerare il nostro piano di ripresa post-Covid-19, ma ci consentirà anche di crescere in modo da poterche si prevede si presenteranno come l'industria aeronautica europea emerge dalla pandemia", ha commentato Johan Lundgren, amministratore delegato di easyJet. Nell'ambito dell'aumento di capitale gli azionisti potrannoal prezzo di 410 pence ognuna, con uno sconto del 35,8% sul Terp (theoretical ex-rights price) di 638 pence nella seduta di ieri.Ad agosto 2021, lanel Regno Unito della compagnia è stata del 105% sui livelli del 2019, con un fattore di carico dell'82%, mentre laè stata all'81% dei livelli del 2019 con un fattore di carico dell'85%. Il management prevede che la capacità del gruppo nel quarto trimestre del 2021 sarà circa il 57% dei livelli del quarto trimestre del 2019. Guardando al primo trimestre del 2022, la compagnia prevede attualmente di volare fino al 60% della capacità del primo trimestre del 2019.Dopo la notizia dell'aumento di capitale, il titolo scambia con un, portandosi a 718,8. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 680,5 e successiva 642,1. Resistenza a 756,7.