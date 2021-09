Generali, Sesana: "Welfare strumento per sostenere la ripresa del Paese"

(Teleborsa) - "In questo nuovo contesto ancora caratterizzato dal Covid-19, attraversoabbiamo osservato come le imprese abbiano agito come soggetto sociale, oltre che economico e di mercato, per la loro diffusione nel territorio e per la vicinanza ai lavoratori e alle famiglie, dando vita a un nuovo welfare di comunità. Le imprese hanno dimostrato che il welfare aziendale oggi può e deve uscire dall'azienda. Guardare non solo ai dipendenti e famiglie, ma includere e creare valore per fornitori, territorio e comunità. Il maggior numero di iniziative intraprese sostengono le priorità del PNRR sui grandi asset del Paese con un impatto su: salute, donne, giovani, famiglie e comunità. Questo oggi ci conferma che il welfare, oltre ad essere strategico per la crescita delle imprese, sarà leva per la ripresa sostenibile del Paese". È quanto ha affermato, in occasione della"Noi ci siamo impegnati in questo settore da lungo tempo. Crediamo davvero che il welfare possa essere uno strumento per sostenere l'intero Paese e pensiamo di poter facilitare l'accesso a questo strumento da parte di tutte le piccole e medie imprese che stanno cercando supporto per utilizzarlo. Questo per noi è un settore prioritario di attività e pensiamo che possa evolvere ancora tanto"."Dalle interviste che abbiamo fatto a oltre 6mila aziende è emerso che il welfare non è più utilizzato solamente all'interno delle imprese ma è volto anche a supportare le comunità. Le aree principali di utilizzo sono la sanità e la conciliazione vita-lavoro. Aree che durante i mesi di pandemia hanno avuto una grandissima necessità di supporto da parte delle aziende ma che, allo stesso tempo, in prospettiva sono interessanti anche per lo sviluppo delle PMI, delle grandi imprese e dell'intero Paese"."Le imprese che capiscono il welfare lo hanno aumentato, è infatti cresciuta la percentuale di imprese che utilizzano più iniziative di welfare. Le aziende non hanno tagliato il welfare ma hanno investito ancora di più perché hanno capito da questa situazione si esce anche grazie a un'azienda più consapevole di questo tema".