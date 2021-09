Giornata da dimenticare per i mercati asiatici

Tencent Holdings

Netease

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Segno meno per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,73%, arrestando la serie di otto rialzi consecutivi, avviata il 30 del mese scorso; sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità. Gli investitori rimangono preoccupati per il possibile rallentamento della crescita globale e la prevista riduzione degli stimoli delle banche centrali.Depresso il mercato di(-2,02%); con analoga direzione, negativo(-1,39%). Pressoché invariato(-0,04%); in netto peggioramento(-1,96%).Spicca la performance negative dell'indice, in calo di oltre il 3%. Il settore tecnologico è trainato al ribasso dai tonfi di, dopo che il governo cinese ha convocato le società attive nel settore delper assicurarsi che implementino nuove regole per il settore.Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,02%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,04%, mentre il rendimento deltratta 2,88%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 9%; preced. 9%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 1,1%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,5%; preced. 6,5%).