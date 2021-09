Lloyd’s, utile lordo di 1,4 miliardi di sterline nel primo semestre 2021

(Teleborsa) - I Lloyd's di Londra - storica corporazione inglese di assicurazioni - ha registrato undi 1,4 miliardi di sterline (circa 1,63 miliardi di euro) nella prima metà del 2021, contro una perdita di di 0,4 miliardi di sterline nello stesso periodo del 2020. Ilal 92,2% (nello stesso periodo del 2020 al 110,4%, 97% esclusi i sinistri Covid-19) mostra un miglioramento rispetto all'anno precedente.sono aumentati a 20,5 miliardi di sterline (20 miliardi nel primo semestre 2020) "a causa di un aumento dei tassi di premio, dell'elevata fidelizzazione dei clienti e di una nuova crescita per la prima volta in quattro anni", sottolinea la società. Isono aumentati del 9,9%, proseguendo il trend di 15 trimestri consecutivi di variazione positiva dei tassi."In un mondo incerto, i Lloyd's rimangono fortemente concentrati nel supportare i nostri clienti quando hanno bisogno di noi e nella prima metà del 2021 abbiamo pagato quasiper aiutare la ripresa delle imprese e delle economie globalmente", ha commentato John Neal, CEO di Lloyd's. "Sono incoraggiato dal vedere che le prestazioni del mercato sono migliorate grazie ai nostri continui sforzi di risanamento - ha aggiunto - Questo, così come il nostro bilancio eccezionalmente solido, porta la performance dei Lloyd's".