Mercati europei cauti nel giorno della BCE. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Prysmian

Interpump

Banco BPM

Buzzi Unicem

CNH Industrial

Amplifon

Recordati

Tod's

SOL

Caltagirone SpA

El.En

Autogrill

Doria

Esprinet

doValue

(Teleborsa) -, cui si allinea Piazza Affari, che comunque evidenzia un piccolo recupero dai livelli peggiori della mattinata. Laha annunciato un, ma la Presidentein conferenza stampa ha precisato che, da rivalutare eventualmente a dicembre.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. L'è fermo a 1.791,1 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 69,24 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,65%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,08%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,03%, iccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,24%.Poco mossa Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 25.910 punti; sulla stessa linea, il, che archivia la seduta a 28.542 punti. In frazionale progresso il(+0,21%); come pure, poco sopra la parità il(+0,36%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,76 miliardi di euro, in deciso ribasso (-28%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,45 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,48 miliardi.Su 437 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 200 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 198. Invariate le rimanenti 39 azioni.di Milano, troviamo(+2,86%),(+1,81%),(+1,79%) e(+0,85%).Le più forti vendite su, che ha terminato le contrattazioni a -3,21%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,39%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,05%.scende dell'1,04%.Al Top tra le azioni italiane a(+12,24%),(+5,56%),(+3,35%) e(+2,67%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,48%.Pessima performance per la, che registra un ribasso del 3,25%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,99%.In caduta libera, che affonda del 2,15%.