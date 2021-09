SAES Getters, tengono ricavi e marginalità in 1° semestre nonostante effetto cambi

SAES Getters

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo quotato sul segmento STAR e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, ha approvato i risultati consolidati relativi al primo semestre 2021. Inetti consolidati sono stati pari a 85,9 milioni di euro, in calo del 3,6% rispetto agli 89,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2020 a causa dell'(-6,6%). Scorporando tale effetto, i ricavi consolidati sono cresciuti organicamente del 3%.L'consolidato è stato pari a 13,2 milioni di euro (15,4% dei ricavi consolidati), rispetto ai 16,5 milioni (18,5% dei ricavi consolidati) del primo semestre 2020. L'consolidatosi è assestato a 4,2 milioni di euro, rispetto agli 0,4 milioni di un anno fa, "ma il confronto non è significativo per il forte effetto penalizzante del Covid-19 sul fair value del portafoglio titoli nel primo semestre 2020", sottolinea la società."I risultati del secondo trimestre confermano le nostre aspettative di crescita, pur penalizzati dall'effetto negativo dei cambi - ha commentato Massimo della Porta, presidente di SAES Getters - Ci aspettiamo un".Laconsolidata al 30 giugno 2021 è positiva per 82,4 milioni di euro e si confronta con una disponibilità netta al 31 dicembre 2020 di 95,7 milioni di euro. Il decremento è principalmente imputabile agli investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali (-8,2 milioni di euro) e all'esborso per i dividendi (-7,4 milioni di euro), parzialmente compensati dai flussi finanziari positivi (+2 milioni di euro) correlati al portafoglio titoli.