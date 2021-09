SOL, aumento a doppia cifra per fatturato e utile nel 1° semestre

SOL

(Teleborsa) - Il CdA di- società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio - ha approvato i risultati del primo semestre 2021. Ilconsolidato è stato di 541 milioni di euro, in rialzo del 14,7% rispetto agli 471,8 milioni dello stesso periodo 2020. Ilè salito del 15,5% a 139 milioni di euro (pari al 25,7% delle vendite), mentre l'di competenza è stato di 50,4 milioni di euro, i rialzo del 31,6% rispetto ai 38,3 milioni al 30 giugno 2020.L', pari a 306,2 milioni di euro (di cui 49,9 per affitti), è aumentato di 55,9 milioni rispetto a fine 2020, a fronte di investimenti e acquisizioni effettuati nel semestre per circa 125 milioni e del pagamento di dividendi per 22,8 milioni. Il rapporto debito netto/patrimonio netto è pari a 0,44 (0,49 al 30 giugno 2020)."Valutiamo in modo molto positivo i risultati conseguiti nel primo semestre del 2021 - ha affermato Marco Annoni, vice presidente di SOL - che confermano la caratteristica del gruppo SOL di saper crescere anche in un contesto economico estremamente volatile e diverso da paese a paese". "Il gruppo SOL, con l'obiettivo di realizzare una buona crescita delle vendite e di mantenere la redditività su livelli apprezzabili", ha aggiunto il presidente Aldo Fumagalli Romario.Dopo la diffusione dei risultati il titolo di, attestandosi a 19,74 con un aumento dell'1,65%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 19,89 e successiva a 20,31. Supporto a 19,47.