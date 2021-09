Alitalia, UE ufficializza bocciatura prestito ponte del 2017. Ok conferimenti a ITA

(Teleborsa) - Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, Bruxelles ha ufficializzato la bocciatura del prestito ponte del 2017 ad Alitalia . La Commissione europea ha concluso chee quindi non èricevuti da Alitalia". Quindi "ha concluso che i conferimenti di capitale pari ae non si configurano quindi come aiuti di Stato ai sensi delle norme Ue", secondo quanto recita un comunicato.La Commissione, si legge, ha concluso che sulla base del piano dell'Italia relativo alla nuova compagnia e delle condizioni alle quali determinate attività saranno trasferite da Alitalia a ITA, vi sia "una discontinuità economica. Di conseguenza - afferma l'esecutivo Ue -non sarà responsabile deimaggiorati degli interessi, cheIl piano elaborato dall'Italia comprende una serie di elementi volti a garantire la discontinuità economica tra le due imprese. Sul settore volo (aviation), Ita avrà un perimetro di attività notevolmente ridotto e gestirà meno della metà della flotta di aeromobili di Alitalia, concentrandosi sulle rotte redditizie e abbandonando quelle in perdita. L'Italia si è inoltre impegnata a utilizzare solo un numero di slot di decollo e atterraggio di Alitalia commisurato alla capacità di volo di Ita. Ita sarà in grado di rilevare soltanto porzioni limitate delle attività di assistenza a terra e manutenzione di Alitalia. Tali attività saranno vendute mediante gare d'appalto aperte, trasparenti, non discriminatorie e incondizionate.. Il brand Alitalia sarà ceduto al miglior offerente mediante gara aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, cuiRispetto ad Alitalia, riporta ancora il comunicato UE, ITA sarà caratterizzata da una struttura dei, in termini di flotta e di contratto di lavoro. Essa assumerà un numero notevolmente ridotto di personale proveniente dal mercato, Alitalia compresa, ma con un nuovo contratto di lavoro conforme alle condizioni del mercato. ITA modernizzerà inoltre la propria flotta attraverso la digitalizzazione e l'acquisto di aeromobili di nuova generazione efficienti sotto il profilo del consumo di carburante. Gli obblighi di servizio pubblico (Osp) di Alitalia non saranno trasferiti a Ita. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che ITA sarà una compagnia diversa da Alitalia e che vi è una discontinuità economica tra Alitalia e Ita. "ITA - rileva la Commissione - non sarà quindi responsabile del: da un lato, il, dunque va recuperato, ma Ita ha semaforo verde per decollare ed essendo in “netta discontinuità” con Alitalia non ne eredita le pendenze e non è dunque tenuta a rimborsare quell’aiuto illegale. L'annuncio - che sarebbe dovuto arrivare ieri - è slittato dando tempo al Governo di individuare una soluzione per evitare che, zavorrata dalla richiesta di restituire soldi che non ha,prima di aver trasferito alcuni asset a Ita. Nella serata di ieri, come recita il comunicato ufficiale di Chigi diffuso in serata, ilche “adegua le procedure di cessione già delineate dal legislatore alle sopravvenute esigenze connesse ai tempi di adozione della decisione europea della vicenda Alitalia. In particolare, per velocizzare tali procedure, si prevede uno schemabasato sulla conformità del piano alla decisione dellaOggi, intanto,sul dossier con iconfederali di categoria che andranno al MEF alle 15 e saranno ricevuti dalla viceministra Laura Castelli. Prosegue la protesta dei dipendenti Alitalia che stanno manifestando a piazza San Silvestro a Roma chiedendo al Governo di "fare la propria parte" Si "tratta" con le forze dell'ordine sulla possibilità di dare vita a un